«Укргазбанк» планирует в 2013 году нарастить кредитный портфель до 13,25 млрд грн

«Укргазбанк», один из крупнейших банков Украины, планирует в 2013 году нарастить кредитный портфель до 13,25 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба на официальном сайте банка со ссылкой на главу правления банка Сергея Мамедова.

Согласно сообщению, банк намерен нарастить объемы кредитного портфеля до 13,25 млрд грн и поддержать кредитование стратегических отраслей украинской экономики. «В 2013 году особым приоритетом государства становится стимулирование развития малого и среднего бизнеса. И «Укргазбанк» готов расширить программы микрокредитования», – говорит Сергей Мамедов.

Также сообщается, что в настоящее время банк внедряет пилотные проекты по микрокредитованию в 4 областях Украины: Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской и Харьковской.

Как сообщал УНИАН, «Укргазбанк» по итогам 2012 года нарастил объемы кредитов и задолженности клиентов на 4,52% до 8,68 млрд грн.

Справка УНИАН. «Укргазбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2013 года активы банка составили 21,0 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 8,68 млрд грн, обязательства – 17,18 млрд грн, средства клиентов — 7,02 млрд грн, собственный капитал – 3,81 млрд грн, уставный капитал – 10 млрд грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 1,1 млрд грн.

93% акций банка находятся в собственности государства в лице Министерства финансов Украины.