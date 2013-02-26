Миндоходов считает правомерным начисление 16,3 млн грн компании «Микоген-Украина»

Министерство доходов и сборов Украины называет правомерным начисление Государственной налоговой службой в Тернопольской области 16,3 млн грн налогов и штрафных санкций компании «Микоген-Украина», занимающейся, согласно корпоративным данным, производством сырья для выращивания грибов.

Об этом говорится в заявлении Миндоходов, переданном УНИАН.

Согласно заявлению, начисление налогов и штрафов, в том числе штрафных санкций за нарушение наличного оборота, обусловлено результатами документальной проверки. В ходе этой проверки, в частности, выяснилось, что компания «Микоген-Украина» вопреки Налоговому кодексу использовала специальный режим налогообложения по налогу на добавленную стоимость, что позволяло сотрудникам компании занижать подлежащий уплате объем НДС в период с октября 2011 года по сентябрь 2012 года.

Кроме того, во время проверки предприятия стало понятно, что фактически компания не выращивает мицелий для грибов, а производит компостный мицелий и продает смесь компостного мицелия и биологического актива импортного зернового мицелия для грибов. По мнению Миндоходов, это означает тот факт, что сельскохозяйственной деятельности компания не ведет. А кроме того, в декларации расчетов с бюджетом компания должна указать реализацию непосредственно смеси мицелия.

«В связи с выявленным нарушением налогового законодательства следственный отдел ГНС в Тернопольской области внес сведения о совершении уголовного правонарушения в Единый реестр досудебных расследований и начал расследование по ст.212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах)», - говорится в сообщении Миндоходов. В нем отмечается, что в связи с проведением расследования и по решению судьи в помещениях компании «Микоген-Украина» прошли обыски с участием сотрудников налоговой милиции. В Миндоходов особенно подчеркнули, что спецподразделения в обысках участия не принимали.

«Министерство доходов и сборов обращает внимание, что работа налоговой и таможенной служб направлена на обеспечение равных конкурентных условий ведения бизнеса для украинских и иностранных инвесторов. Министерство работает над внедрением законодательных и организационных новаций для создания комфортных условий администрирования налогов. Вместе с тем, одинаковой обязанностью иностранных инвесторов и украинских бизнесменов является соблюдение норм закона при ведении предпринимательской деятельности и уплате налогов», - говорится в сообщении Миндоходов.

В Министерстве также напомнили, что бесплатно предоставляют предприятиям с иностранными инвестициями услугу по оценке налоговых рисков инвестпроектов во избежание неверного толкования национального законодательства.

Как сообщал УНИАН, генеральный директор компании «Микоген-Украина» Мирослав Загорский назвал неправомерным начисление ей налогов и штрафных санкций на сумму 18 млн грн за пользование льготами в 2011-2012 годах, поскольку, по его словам, начисления прошли задним числом.

Справка УНИАН. «Микоген-Украина» (Тернопольская обл.) – компания с иностранными инвестициями, занимающаяся производством и реализацией компостного мицелия для выращивания шампиньонов. Производит в среднем 30 тыс. тонн шампиньонов в год, занимая 40% отечественного рынка компоста для выращивания шампиньонов.

В ноябре 2012 года «Абрис Силл Мид-Маркет Фанд ІІ ЭлПи» (г. Джерси, Нормандские острова) выкупил часть в уставном фонде компании «Микоген-Украина», что обеспечило ему превышение 50% голосов в высшем органе управления компании. Выручка «Микоген-Украина» за 11 месяцев 2012 года составила 72 млн грн.