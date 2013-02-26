Собрание акционеров «Кредитпромбанка» не состоялось по техническим причинам

Внеочередное собрание акционеров «Кредитпромбанка», назначенное на 25 февраля, не состоялось по техническим причинам, сообщили УНИАН в пресс-службе банка.

Согласно сообщению, анонсированное на 25 февраля внеочередное общее собрание акционеров банка не состоялось по техническим причинам. Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, повестка дня предполагала рассмотрение вопросов о внесении изменений в устав банка, переизбрании наблюдательного совета и ревизионной комиссии, совершение существенных юридических действий. Информация о новой дате собрания акционеров будет сообщена в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2012 года совладелец «Дельта Банка» (Киев) Николай Лагун сообщил о приобретении «Кредитпромбанка» за символическую цену 1 доллар.

Справка УНИАН. «Кредитпромбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1997 года и входит в группу крупнейших банков Украины. На 1 января 2013 года активы банка составили 12,22 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 10,09 млрд грн, обязательства - 10,151 млрд грн, средства клиентов – 6,02 млрд грн, собственный капитал - 2,07 млрд грн, уставный капитал - 2,64 млрд грн.

В 2012 году банк получил убыток в размере 48,87 млн грн.

По информации на сайте банка, его основными акционерами на 1 января 2013 года являлись компании Kalouma Holdings Limited (Кипр) - 47,783%, Fintest Holdings Limited (Кипр) - 28,717%, Homertron Trading Limited (Ирландия) – 23,5%.