Украина провела первое роуд-шоу инвестпроектов малого и среднего бизнеса на 150 млн долл.

Украинский бизнес-центр в Лондоне при поддержке Посольства Украины в Великобритании, Федерации работодателей Киева и инвестиционного холдинга Pro Capital Group провели роуд-шоу семи инвестпроектов малого и среднего бизнеса «Invest in Ukraine» с общим объемом инвестиций 150 млн долларов, сообщили УНИАН организаторы мероприятия.

Согласно сообщению, наибольший интерес инвесторов, а их было более двадцати, вызвали проекты в IT-сфере, сельском хозяйстве и в автохимической промышленности. По некоторым из них ведутся переговоры due diligence – по проверке состоятельности самих проектов и финансового состояния их исполнителей. По оценкам экспертов, продолжительность процедуры due diligence составляет от 3 до 6 месяцев при ожидаемом объеме привлеченных ресурсов по каждому проекту от 10 до 30 млн долл.

Директор Украинского бизнес-центра в Лондоне Владислава Билоцкая по итогам роуд-шоу отметила: «В Европе сейчас наблюдается застой и отсутствие интересных бизнес-идей на уровне среднего и малого бизнеса. Украина остается одним из немногих мест в Европе, где еще можно заработать на идее и где рынок только развивается, а общая рентабельность проектов достаточно высока».

По словам организаторов мероприятия, роуд-шоу «Invest in Ukraine» станет ежегодным инвестиционным проектом, который будет способствовать формированию более благоприятных условий для ведения среднего бизнеса в Украине и внесет свой вклад в улучшение инвестиционного климата в стране.

Как сообщал УНИАН, первоначально организаторы роуд-шоу в Лондоне планировали представить 8 инвестиционных проектов, среди которых организация производства биоантифриза на Черкасском заводе автохимии (с ориентировочным объемом вложений 12-15 млн долл.), реализация проекта по строительству доступного жилья (с ориентировочным объемом вложений 10-30 млн долл.), проект орошения сельскохозяйственных земель в Херсонской области (4 млн долл.). Кроме того, в общем портфеле предложений были проекты в сфере телекоммуникаций, старт-апы в области IT, проекты строительства нескольких заводов, в том числе фармацевтического, завода стальных радиаторов, деревообрабатывающего комбината и завода по производству энергосберегающего оборудования для пищевой промышленности.

Как отметила тогда В.Билоцкая, сотрудничество в секторе малого и среднего бизнеса имеет значительный потенциал, однако диалог между инвесторами и потенциальными реципиентами до сих пор не налажен.