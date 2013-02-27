Банк JPMorgan Chase & Co. намерен сократить число сотрудников почти на 19 тысяч человек

Крупнейший американский банк JPMorgan Chase & Co. планирует сократить численность сотрудников почти на 19 тысяч человек в ипотечном подразделении и региональных филиалах к концу следующего года.

В этом году компания планирует сократить четыре тысячи сотрудников, говорится в сообщении банка. Эти сокращения будут происходить почти «исключительно за счет естественной убыли», например, ухода на пенсию, отметила представитель компании Кристин Лемкау. Ипотечный бизнес сократится на 13 тысяч, до 15 тысяч рабочих мест до 2014 года, в то время как банковские филиалы потеряют от 3000 до 4000 рабочих мест в течение этого периода, передает Газета.RU со ссылкой на Bloomberg.

Глава кредитной организации Джеми Даймон заявил, что последние три года JP Morgan показывал рекордную прибыль, но в 2013 году ситуация может измениться из-за введения новых правил регулирующими органами.

Затраты на ипотечное кредитование упадут примерно на 3 млрд долл. до 2014 года, говорится в сообщении компании.