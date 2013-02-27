Кинах говорит, что Кабмин учел 30% предложений бизнеса в программе развития экономики

В проекте Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы учтены более 30% предложений Экономического совета общественных организаций и ассоциаций бизнеса.

Об этом сообщил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, сообщили УНИАН в пресс-службе УСПП.

«В правительстве прислушались к замечаниям деловой общины и учли предложения Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, Украинской ассоциации предприятий легкой промышленности, компании, члена УСПП, «ТНК-ВР Коммерс», а также химиков, аграриев, частично судно- и авиастроителей», - говорится в сообщении.

УСПП подчеркивает, что предложил правительству при подготовке программы сосредоточить основное внимание на активизации внутреннего конкурентоспособного производства, прежде всего, за счет выполнения Государственной программы развития внутреннего производства, утвержденной правительством еще в сентябре 2011 года, путем реализации мощных программ импортозамещения и локализации производства.

Вместе с этим, в УСПП подчеркивают, что одно из приоритетных направлений Госпрограммы, по мнению делового сообщества, должно касаться возобновления кредитования реального сектора путем удешевления стоимости заемных средств, а также через систему рефинансирования коммерческих банков.

«Программа должна содержать и стимулы для развития малого и среднего бизнеса, а это, в частности, субсидирование затрат на выставочно-ярмарочную деятельность, применения механизма отсрочки при уплате НДС на оборудование, которое ввозится на территорию Украины, снижение кредитных ставок и тому подобное. Одно из главных направлений, которое должно быть учтено в Программе, - усиление правовой защиты предпринимателей. Целесообразным является восстановление деятельности Антирейдерской комиссии при КМУ, привлечения к ее работе инвесторов, отечественных товаропроизводителей», - говорится в сообщении.

УСПП также сообщает, что настаивал на реформировании системы оплаты труда, снижении нагрузки на фонд оплаты труда, совершенствовании правил трансфертного ценообразования и т.д. Речь шла и о необходимости реализации мероприятий по усилению экспортного потенциала Украины.

Как сообщал УНИАН, Программа развития экономики на 2013-2014 годы определяет 6 приоритетов для реализации государственной экономической политики. Среди них: повышение конкурентоспособности экономики; улучшение инвестиционных условий; поддержка национального товаропроизводителя и реализация политики импортозамещения; развитие отраслей, производящих высокотехнологическую продукцию, в частности ракетно-космической сферы, авиационной и судостроительной; структурная реформа в стратегических секторах, в частности, госсектор экономики, инфраструктура и связь, ТЭК, ЖКХ и строительство; развитие экспортного потенциала, включая финансовую поддержку экспортеров и продвижение украинских товаров на внешних рынках. Реализация положений документа предполагает, что в 2013 году рост экономики может составить не менее 3%.

Напомним, 5 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович сообщил, что разработал программу развития страны.

Согласно проекту Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы, в 2013 году в Украине планируется удерживать дефицит госбюджета на уровне не более 1% и предельный объем государственного долга не более 25% ВВП.

Правительство планировало утвердить госпрограмму активизации развития экономики на 2013-2014 годы до 10 февраля.