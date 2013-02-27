«ПриватБанк» направит деньги от евробондов на кредитование украинского бизнеса

Крупнейший банк Украины - «ПриватБанк» направит 175 млн долл., полученных от размещения облигаций на европейских финансовых рынках, на кредитование украинского бизнеса, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, полученные средства будут направлены в кредитование экономики и украинского бизнеса, в том числе экспортеров конкурентоспособной на мировых рынках продукции. Также в течение года «ПриватБанк» планирует увеличить объемы кредитования юридических лиц и частных предпринимателей через такой инструмент как «лимит на счет», позволяющий покрывать кассовые разрывы клиентов на короткое время и предоставляемый без залогов в зависимости от оборотов предприятия. Ожидается, что общая сумма установленных таким образом лимитов к концу года составит 10 млрд гривень.

«Получить доступный кредит в банке может уже сегодня любой наш корпоративный клиент, для этого работает простая и понятная технология кредитования через лимиты на расчетный счет клиента», - цитирует пресс-служба руководителя направления обслуживания малого и среднего бизнеса банка Александра Николенко.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля «ПриватБанк» завершил размещение на европейских финансовых рынках пятилетних евробондов на сумму 175 млн долл. Организаторами выпуска выступили банки Credit Suisse, JP Morgan и UBS. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску еврооблигаций «ПриватБанка» долгосрочный рейтинг «B(EXP)» и рейтинг восстановления «RR4». Также банку присвоен долгосрочный и краткосрочный рейтинг дефолта эмитента «B», а прогноз по долгосрочному рейтингу стабильный.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим финансовым учреждением страны по объему активов.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 172,43 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 113,73 млрд грн, обязательства - 154,13 млрд грн, средства клиентов - 106,34 млрд грн, собственный капитал - 18,3 млрд грн, уставный капитал - 14,9 млрд грн. В 2012 году банк получил прибыль в размере 1,53 млрд грн.

Основными владельцами банка являются бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, непосредственно владеющие по 33,7991% акций банка и через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр) - 24,99% акций банка.