НАБУ: украинцы держат "под матрасом" от 40 до 70 млрд долл.

По оценкам специалистов, сбережения населения Украины вне банковской системы составляют от 40 до 70 млрд долл. Об этом сообщил исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Сергей Мамедов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НАБУ, по словам С.Мамедова, средства населения вне банковской системы могут работать на экономику страны. Высокие ставки по депозитам в 2012 году были существенным стимулом для населения и привели к росту вкладов физических лиц. По данным Национального банка, объем средств физических лиц в банках вырос на более чем 51 млрд грн, что свидетельствует о возобновлении доверия к банкам и предпосылках для снижения ставок по кредитованию экономики.

«Если удастся сохранить доверие к банкам и к национальной валюте – следующим стратегическим шагом должно стать более активное привлечение средств массового внутреннего инвестора в экономику. Интересным инструментом являются государственные облигации, которые сегодня Минфин предлагает продать населению на 200 млн долл.», - отметил С.Мамедов.

Как сообщал УНИАН, согласно заявлению премьер-министра Украины Николая Азарова, объем депозитных вкладов населения в банках за 2012 год вырос почти на 60 млрд грн, или на 19%, - до 366 млрд грн.