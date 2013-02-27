Минфин привлек 50,5 млн грн и 372,3 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 26 февраля

Министерство финансов Украины во вторник, 26 февраля, привлекло в государственный бюджет 50,47 млн грн и 372,28 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин удовлетворил 2 заявки, поданные на приобретение 5-летних гривневых госбумаг, доходность при этом составила 14,3%.

Также были удовлетворены 6 из 11 заявок на 2-летние (погашение 25 февраля 2015 года) валютные ОВГЗ, в результате чего в бюджет поступило 25,92 млн долл., доходность установлена на уровне 8,02%. Кроме того, Минфин привлек 50,09 млн долл. от размещения 2-летних (погашение 18 февраля 2015 года) валютных ОВГЗ с аналогичной доходностью.

Основной объем поступлений - 296,27 млн долл. - обеспечило размещение 1,5-годичных (дата погашения 23 июля 2014 года) валютных госбумаг. Минфин удовлетворил все 8 поданных заявок. Доходность составила 8%.

В то же время министерство оставило неудовлетворенными 4 заявки (на сумму 120 млн грн) на годовые гривневые бумаги.

Гривневые ОВГЗ со сроком обращения 7 лет, 3-летние индексированные ОВГЗ, а также 3-летние валютные госбумаги инвесторов не заинтересовали.

Как сообщал УНИАН, Минфин во вторник, 19 февраля, привлек в государственный бюджет 126,77 млн долл. на аукционе по продаже ОВГЗ.

Справка УНИАН. По состоянию на 26 февраля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 199,883 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 116,812 млрд грн, в собственности банков - 68,752 млрд грн, нерезидентов - 4,934 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлек в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.