Власть с помощью программы развития экономики хочет увеличить ВВП до 2,5-3,4%

Реализация Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы позволит достичь роста ВВП в 2013 году на уровне 2,5-3,4%, в 2014 г. - 3-4%.

Об этом говорится в проекте Госпрограммы, который рассматривается на сегодняшнем расширенном заседании Кабинета министров при участии Президента Виктора Януковича.

Также, реализация программы обеспечит поддержание оптимального уровня инфляции в пределах 5-6% в 2013-2014 годах; дефицита государственного бюджета в 2013 году в рамках 3,2% ВВП; перераспределение ВВП через сводный бюджет в 2013 году на уровне 29,5% ВВП.

Предельный объем государственного долга в 2013 г. в результате реализации Госпрограммы удастся удержать на уровне 30,6% ВВП.

Реализация Госпрограммы активизации развития экономики обеспечит поступление в госбюджет средств от приватизации в объеме 27,9 млрд грн в течение 2013-2014 гг.,

рост объемов производства машиностроительной продукции на 10% в 2014 году, увеличение объемов импортозамещения сельскохозяйственной техникой до 20%, увеличение в 2 раза объема производства ракетно-космической техники, рост доли отечественной фармацевтической продукции на внутреннем рынке в среднесрочной перспективе на 5-10%, рост объемов реализации отечественной сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке на 25% и снижение уровня энергоемкости ВВП на 1,5-3% в год.

Также реализация программы позволит увеличить объемы экспорта и привлечь ресурсы международных финансовых организаций в объеме 1,5-2 млрд долл. США как в 2013, так и в 2014 году.

Кроме того, согласно проекту документа, удастся снизить налоговую нагрузку, что обеспечит снижение теневого сектора экономики, увеличить количество субъектов малого предпринимательства и количество занятых в малом предпринимательстве, предотвратит скрытый вывод капитала за границу.

Как сообщал УНИАН,Программа развития экономики на 2013-2014 годы, подготовленная правительством, определяет 6 приоритетов для реализации государственной экономической политики.

Среди них: повышение конкурентоспособности экономики; улучшение инвестиционных условий; поддержка национального товаропроизводителя и реализация политики импортозамещения; развитие отраслей, производящих высокотехнологическую продукцию, в частности, ракетно-космической сферы, авиационной и судостроительной; структурная реформа в стратегических секторах, в частности, госсектор экономики, инфраструктура и связь, ТЭК, ЖКХ и строительство; развитие экспортного потенциала, включая финансовую поддержку экспортеров и продвижение украинских товаров на внешних рынках.