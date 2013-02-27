Ситуация в Италии может обвалить пару EUR/USD - эксперт
11:10, 27 февраля 2013Финансы
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Запрет на короткие продажи в Италии, который на данный момент рассматривается регулятором, может временно ограничить падение индексов, но привести к дальнейшей распродаже EUR/USD, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.
По их мнению, на этом фоне пара может упасть до уровня 1,30 с ближайшей целью 1,2930.
Пара GBP/USD может попасть под волну распродаж, так как во вторник не смогла восстановиться. Масштабных движений ожидать не стоит, ближайшая цель –1,5180.
Учитывая выступление Бена Бернанке и его яростную защиту сверхмягкой монетарной политики ФРС США, у пары USD/JPY большие шансы продолжить снижение. Ближайшая цель 91,25 – еще одна возможность купить пару подешевле.
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