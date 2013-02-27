Порошенко: программа развития экономики убивает конкуренцию

Экс-министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко назвал программу активизации развития экономики на 2013-2014 годы, которая сейчас рассматривается в Кабинете министров, старорежимной и убивающей конкуренцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на IX ежегодной инвестиционной конференции, проходящей в Киеве.

“Оптимистичен ли я в отношении этой программы? К сожалению, нет. Программа напоминает старорежимные советские документы. У нас снова определен ряд приоритетов для отдельных отраслей, мы снова убиваем конкуренцию. Хотя должны снизить давление на бизнес, начать наконец дерегуляцию экономики и сократить государственные расходы”, - сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшнем расширенном заседании Кабинета министров при участии Президента Виктора Януковича рассматривается проект Госпрограммы активизации развития экономики на 2013-2014 годы.

Программа развития экономики на 2013-2014 годы, подготовленная правительством, определяет 6 приоритетов для реализации государственной экономической политики.

Среди них: повышение конкурентоспособности экономики; улучшение инвестиционных условий; поддержка национального товаропроизводителя и реализация политики импортозамещения; развитие отраслей, производящих высокотехнологическую продукцию, в частности, ракетно-космической сферы, авиационной и судостроительной; структурная реформа в стратегических секторах, в частности, госсектор экономики, инфраструктура и связь, ТЭК, ЖКХ и строительство; развитие экспортного потенциала, включая финансовую поддержку экспортеров и продвижение украинских товаров на внешних рынках.