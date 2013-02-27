Расширенное заседание Кабмина свелось к конфликту

Премьер-министр Украины Николай Азаров возмущен, что народным депутатам не интересно на расширенном заседании правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления министра социальной политики Наталии Королевской глава правительства прервал ее и сказал: “Я обращаюсь к народным депутатам, которые сейчас в зале, и не интересуются темой обсуждения. Вы находитесь на заседании правительства. Прошу внимательно слушать. Нет интереса: пожалуйста, - дверь открыта”.

При этом Н.Азаров не уточнил, к каким именно депутатам он обращается - представителям оппозиции или Партии регионов.

Премьер-министр не предоставил слова представителям оппозиции во время расширенного заседания Кабинета министров.

Н.Азаров предложил после выступления председателя Донецкой облгосадминистрации Андрея Шишацкого и председателя Верховной Рады Владимира Рыбака заслушать заключительное слово Президента Украины Виктора Януковича и закончить заседание правительства, поскольку регламент исчерпан.

После того, как Н.Азаров спросил у участников заседания, согласны ли они с таким предложением, председатель парламентской фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк начал требовать предоставить представителям оппозиции слово на заседании правительства.

На это Н.Азаров ответил: “Арсений Петрович, Вы же бывший член правительства, Вы находитесь на заседании правительства, а не на Верховной Раде! И Вы должны подчиняться регламенту работы Кабинета министров. Арсений Петрович, мы Вам, когда находились в оппозиции, не мешали работать. Такого не было случая, чтобы мы вот так приходили и срывали заседание правительства. Такого не было. Еще раз предупреждаю Вас: я никому не дам сорвать заседание правительства. Решение правительством принято (об ограничении количества выступающих - УНИАН). Пожалуйста, в письменном виде предложения. Мы их разместим на сайте, на Правительственном портале, и соответствующие министерства получат поручение изучить все предложения оппозиции”, - сказал на повышенных тонах Н.Азаров.

После этого представители оппозиции начали выкрикивать: “Позор!” и покинули зал заседаний правительства.

Стоит добавить, что после завершения расширенного заседания Кабинета министров Украины ожидается фуршет.

В частности, после того, как закончилась трансляция выступления премьер-министра Николая Азарова, для журналистов началась трансляция выступления вице-премьер-министра Юрия Бойко. Но в какой-то момент она была прекращена, и журналистам несколько секунд на экране монитора демонстрировали холл перед залом заседаний правительства с накрытыми столами.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшнем расширенном заседании Кабинета министров при участии Президента Виктора Януковича рассматривается проект Госпрограммы активизации развития экономики на 2013-2014 годы.

Программа определяет 6 приоритетов для реализации государственной экономической политики. Среди них: повышение конкурентоспособности экономики; улучшение инвестиционных условий; поддержка национального товаропроизводителя и реализация политики импортозамещения; развитие отраслей, производящих высокотехнологическую продукцию, в частности, ракетно-космической сферы, авиационной и судостроительной; структурная реформа в стратегических секторах, в частности, госсектор экономики, инфраструктура и связь, ТЭК, ЖКХ и строительство; развитие экспортного потенциала, включая финансовую поддержку экспортеров и продвижение украинских товаров на внешних рынках.

По словам Азарова, суммарная стоимость программы активизации экономического развития на 2013-2014 годы составит приблизительно 380 млрд грн.

Он отметил, что источниками финансирования программы являются государственный и местный бюджеты, средства международных финансовых организаций, новые механизмы государственных гарантий, которые внедрялись в этом году и частные инвестиции, а также собственные средства предприятий.

Кроме того, Н.Азаров подчеркнул, что программа рассчитана на получение прироста производства ВВП на уровне не менее 3% ежегодно и рост производства по ключевым отраслям экономики.