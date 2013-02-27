В Киеве с начала года закрыли 115 игорных заведений

В Киеве с начала года прекращена незаконная деятельность 115 игорных заведений, сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

При этом правоохранители изъяли более 2 тысяч единиц игрового оборудования, подчеркивается в сообщении.

В частности, лишь в течение суток сотрудники управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью в Днепровском районе столицы прекратили деятельность двух крупных игорных заведений.

«Раньше одно из заведений работало как некий «Джентльмен-клуб». И только в начале этого года предприниматели осмелились расширить круг услуг, и вспомнить об азартных играх. По предварительной информации, клиентские базы остались у организаторов еще с того времени, когда Закон Украины «О запрещении игорного бизнеса в Украине» не вступил в силу. Поэтому предприниматели просто обновили данные, сэкономив, таким образом, на рекламе», - отметили в милиции, добавив, что ежедневный оборот заведения составлял 3-4 тысячи гривень.

Схема работы второго клуба принципиально ничем не отличалась, рассказали в ОСО, отметив, что, кроме типичных автоматов, владелец установил в центральном зале рулетку, которая пользовалась большим спросом и приносила весомую прибыль заведению.

Теперь все материалы по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом). Ее санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере от десяти до сорока тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а это от 170 до 580 тыс. грн. Кроме этого, законодательством предусмотрена конфискация игрового оборудования.