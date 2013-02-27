Межбанк открылся ростом доллара и евро

В среду, 27 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,1435/8,1475 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2663/67, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6590/10,6660. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3085/87 (вторник – 1,3059/61).

Во вторник, 26 февраля, Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1390/8,1440, к 12:00 цены поднялись до 8,1445/8,1475. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 8,1430/8,1460 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6310/10,6395, к 12:00 цены ушли вверх – 10,6765/10,6840. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 10,6595/10,6675.