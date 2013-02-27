Стоимость программы экономического развития составит 380 млрд грн

Суммарная стоимость программы активизации экономического развития на 2013-2014 годы составит приблизительно 380 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время выступления на заседании Кабмина сказал премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он отметил, что источниками финансирования программы являются государственный и местный бюджеты, средства международных финансовых организаций, новые механизмы государственных гарантий, которые внедрялись в этом году и частные инвестиции, а также собственные средства предприятий.

В то же время Н.Азаров отметил, что на первом месте во время проведения программы будет обеспечение высокого качества технико-экономического обоснования проектов.

“Благодаря этому выполнение отмеченной программы даст возможность наверстать потерянное во время кризиса”, - сказал он.

Кроме того, Н.Азаров прибавил, что программа рассчитана на получение прироста производства ВВП на уровне не менее чем 3% ежегодно и рост производства по ключевым отраслям экономики.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшнем расширенном заседании Кабинета министров при участии Президента Виктора Януковича рассматривается проект Госпрограммы активизации развития экономики на 2013-2014 годы.

Программа определяет 6 приоритетов для реализации государственной экономической политики. Среди них: повышение конкурентоспособности экономики; улучшение инвестиционных условий; поддержка национального товаропроизводителя и реализация политики импортозамещения; развитие отраслей, производящих высокотехнологическую продукцию, в частности, ракетно-космической сферы, авиационной и судостроительной; структурная реформа в стратегических секторах, в частности, госсектор экономики, инфраструктура и связь, ТЭК, ЖКХ и строительство; развитие экспортного потенциала, включая финансовую поддержку экспортеров и продвижение украинских товаров на внешних рынках.