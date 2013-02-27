Кабмин одобрил Госпрограмму активизации экономического развития

Кабинет министров Украины одобрил Государственную программу активизации экономического развития на 2013-2014 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего расширенного заседания правительства.

“Предлагаю принять и в рабочем порядке в течение недели доработать программу и выпустить ее на следующей неделе”, - сказал премьер-министр Николай Азаров.

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