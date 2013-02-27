Янукович будет увольнять чиновников, которые не соответствуют «духу реформ»

Президент Украины Виктор Янукович обещает контролировать соответствие решений правительства духу реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в среду, 27 февраля, на расширенном заседании Кабинета министров.

«Предупреждаю, я жестко буду контролировать, будут ли отвечать правительственные и ведомственные нормативные акты целям принятых базовых законов, духу реформ. Любые попытки выхолостить изменения, избежать ответственности, а тем более сохранить коррупционные лазейки, будут строго наказываться, в том числе соответствующими кадровыми решениями», - отметил Президент.

В.Янукович подчеркнул, что сегодня остается неотложным продолжение реформ, для чего необходимо продолжать работу по совершенствованию системы власти, повышению ее профессиональной и эффективной работы.

При этом он отметил, что сегодня нужно признать, что «мы в известной мере недооценили масштаб бюрократического сопротивления, чиновнической волокиты». По его словам, все недостатки, мешающие развитию страны, известны и должны получить надлежащую оценку и выводы правительства.

Как сообщал УНИАН, в среду на расширенном заседании Кабинет министров при участии Президента Виктора Януковича рассматривает проект Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы, реализация которой позволит достичь роста ВВП в 2013 году на уровне 2,5-3,4%, в 2014 г. - 3-4%.