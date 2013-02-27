«Укрэксимбанк» профинансирует 16 проектов в пяти приоритетных отраслях

Государственный «Укрэксимбанк» профинансирует 16 утвержденных правительством проектов из пяти приоритетных отраслей экономики — металлургии, авиа-, автомобиле-, судо- и сельхозмашиностроения.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Юрий Бойко, выступая на расширенном заседании правительства с участием Президента Украины Виктора Януковича.

«Наша рабочая группа Минпромполитики вместе с «Укрэксимбанком» отобрала 20 проектов, из которых 16 утвердила, - отметил Ю. Бойко. - Теперь начинается практическая реализация по подписанию кредитных соглашений по финансированию этих проектов».

По словам вице-премьера, суммарная реализация этих проектов позволит увеличить на протяжении календарного года рост промышленного производства на 20 млрд грн и дополнительно создать 30 тысяч рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля главой правления «Государственного экспортно-импортного банка Украины» (Укрэксимбанк, г. Киев) назначен Виталий Билоус, который ранее занимал должность члена правления - заместителя председателя правления этого финансового учреждения.

«Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и на 100% находится в собственности государства. Входит в группу крупнейших банков Украины по объему активов.

Активы банка на 1 января 2013 года составили 87,95 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 40,42 млрд грн, обязательства - 70,09 млрд грн, собственный капитал - 17,86 млрд грн, уставный капитал - 16,45 млрд грн.

«Укрэксимбанк» в 2012 году увеличил прибыль против показателя 2011 года на 81% - до 159 млн грн.