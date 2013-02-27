Акимова увидела недостатки в Госпрограмме развития экономики

Недостатком государственной программы активизации экономического развития на 2013-2014 годы, принятой сегодня Кабинетом министров Украины, является отсутствие мощной социальной части.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала журналистам первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова.

«Недостатком этой программы является отсутствие мощной социальной части. Но, я думаю, что по вопросу социального развития много сказано в национальном плане действий, и эта часть будет усиливаться позже», - сказала она.

Она отметила, что принятая сегодня программа должна дать Украине толчок для дальнейшего развития и высвободить ресурсы, которые потом можно было бы использовать на масштабные социальные программы. В целом, по мнению И.Акимовой, программа заслуживает поддержки, но ее конкретные нюансы еще будут уточняться.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Кабинет министров Украины одобрил Государственную программу активизации экономического развития на 2013-2014 годы стоимостью 380 млрд грн.

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