МВФ отмечает достаточный прогресс в переговорах с Украиной

Международный валютный фонд отмечает прогресс в переговорах с украинскими властями и считает его достаточным для продолжения диалога, однако дата приезда миссии Фонда в Украину пока не определена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава представительства Международного валютного фонда в Украине Макс Альер на ІХ ежегодной инвестиционной конференции, проходящей в Киеве.

«Мы не называем конкретной даты визита. Но мы отмечаем достаточный прогресс для продолжения переговоров», - сказал М.Альер.

При этом он отметил, что анализ, проводимый по итогам визита предыдущей миссии, работавшей в Украине с 29 января по 12 февраля, подтверждает правильность ранее выданных Украине рекомендаций, в частности, по необходимости выравнивая цен на газ для населения, ведения гибкого валютного курса и реформирования банковского сектора экономики.

«Тарифы на газ – значительная нагрузка на бюджет. Необходимо выравнивание цен», - обратил внимание М.Альер и добавил, что одновременно с выравниванием цен можно внедрять социальные программы целевой помощи.

При этом М.Альер отказался комментировать заявление Президента Украины Виктора Януковича о том, что цены на газ для населения подниматься не будут, сославшись на возможность некорректной интерпретации позиции Президента со стороны СМИ.

Напомним, миссия Международного валютного фонда работала в Украине с 29 января по 12 февраля. По мнению экспертов, основная задача миссии – сбор технической информации об экономическом состоянии Украины с целью продолжения дальнейшего сотрудничества и поиска условий подписания новой программы кредитования Украины со стороны МВФ.

Во время встречи премьер-министра Украины Николая Азарова с представителями миссии был отмечен прогресс в переговорном процессе.

Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов сегодня заявил, что Минэкономразвития ожидает приезда миссии МВФ в конце марта, и что украинская сторона демонстрирует сдержанный оптимизм относительно переговоров по валютному курсу, тарифам и в вопросе преодоления дефицита бюджета НАК “Нафтогаз Украины”.