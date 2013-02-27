Депутат-регионал предлагает запретить банкам привлекать вклады в иностранной валюте

Народный депутат Украины от Партии регионов Евгений Сигал предлагает Верховной Раде внести изменения в Закон «О банках и банковской деятельности», предполагающие упразднение нормы, разрешающей банкам привлекать вклады (депозиты) от физических лиц в иностранной валюте.

Соответствующий законопроект №2400 зарегистрирован и подан на рассмотрение в парламент.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые изменения позволят банкам существенно нарастить объемы дешевых кредитных ресурсов в национальной валюте, а населению – активнее использовать свои доходы на потребление товаров и услуг отечественных товаропроизводителей.

Автор законопроекта также обращает внимание, что по состоянию на октябрь 2012 года общий депозитный портфель банков на 57% (303,5 млрд грн) состоял из гривневых вкладов и на 43% (233,5 млрд грн) из вкладов в иностранной валюте. При этом 38,1% привлеченных вкладов составляли именно вклады физлиц.

«Однако в конечном счете экономика Украины так и не получила доступных и дешевых инвестиционных средств, чтобы обеспечить развитие бизнеса. Поэтому предлагается отменить норму закона, разрешающую физическим лицам иметь вклады в иностранной валюте, с целью дальнейшего роста объемов кредитных ресурсов коммерческих банков в национальной валюте, их удешевления и формирования условий, когда население сможет активнее направлять свои доходы на потребление», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщал УНИАН, в январе 2013 года премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании Кабинета министров оценил прирост объема депозитов граждан в банках за 2012 год почти в 60 млрд грн, или на 19%, – до 366 млрд грн, что почти совпадает с годовым доходом госбюджета.

По данным НБУ, объем депозитов граждан Украины за три квартала 2012 года вырос на 44 млрд грн, или на 14,2%, и на 1 октября 2012 года составил 354,391 млрд грн. Большинство вкладов размещены на срок от 1 до 2 лет – 36,95%, на срок до 1 года приходится 33,72% вкладов, «до востребования» – 22,34%, на срок более 2 лет – 6,98%.