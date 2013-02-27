В столичной таможне более половины деклараций оформляются в электронном виде

Количество предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и подающих декларации в Киевскую региональную таможню в электронном виде, составляет 3,3 тыс., или более 50% от общего количества экспортеров и импортеров, оформляющих документы в столичной таможне.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве доходов и сборов Украины.

Согласно сообщению, общее число электронных таможенных деклараций, оформленных с июня 2012 года по февраль 2013 года, составило 80 тыс. штук. Причем время оформления электронной декларации на импорт занимает всего два часа, оформление электронной декларации на экспорт – час.

В Миндоходов также напомнили, что с 1 января 2017 года Украина должна будет перейти на 100-процентное повсеместное электронное декларирование товаров.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году сотрудники таможни оформили в целом по Украине около 3,3 млн деклараций. Причем в декабре 2012 года 60% таможенных деклараций были оформлены в электронной форме.

В 2012 году количество налогоплательщиков, воспользовавшихся услугами аккредитованного Центра сертификации электронных ключей, позволяющих оформлять документы отчетности в электронном виде, составило 148 тыс. абонентов.