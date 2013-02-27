Прямой госдолг Украины к концу года вырастет до 30,6% ВВП, заявляет Минфин

На конец 2013 года ожидаемый объем государственного долга составит 483,032 млрд грн, что примерно составляет 30,6% валового внутреннего продукта (ВВП) Украины, против 28,5% по итогам 2012 года.

Об этом говорится в размещенной на сайте Министерства финансов Украины программе управления госдолгом на 2013 год, утвержденной приказом Минфина №277 от 21 февраля 2013 года.

Программа предусматривает, что в 2013 году финансирование госбюджета Украины будет осуществляться с помощью широкого спектра долговых инструментов.

По срокам обращения наибольший удельный вес будут иметь долгосрочные инструменты (57,1%), среднесрочные - 24,3% и инструменты со сроком погашения от 3 до 12 месяцев (18,6%). При этом на краткосрочные инструменты со сроком погашения в 2013 году будет приходиться 7,3% объемов заимствований.

Также указывается, что долговые инструменты с фиксированной ставкой составят 93,4%, с плавающей - 6,6% (ставка Libor).

В целом, согласно программе, в 2013 года на внутреннем рынке будет осуществлено заимствований на сумму около 92,863 млрд грн, или 68,5% от общей суммы заимствований. На внешних рынках, с учетом заимствований по специальному фонду госбюджета — 42,668 млрд грн, или 31,5%.

Общая сумма выплат по государственному долгу, которые должны быть осуществлены в 2013 году за счет средств государственного бюджета, предусмотрена на уровне 116,035 млрд грн.

При этом объем платежей по погашению государственного долга в 2013 году составляет 81,068 млрд грн, из которых 45,474 млрд грн, или 56,1% составляют обязательства по внутреннему долгу, а 35,595 млрд грн, или 43,9% - обязательства по внешнему долгу.

Основной объем выплат приходится на погашение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 2012 года в сумме 21,786 млрд грн, ОВГЗ 2010 года — 9,395 млрд грн, ОВГЗ 2011 года — 3,705 млрд грн, ОВГЗ 2003 года — 8,400 млрд грн, а также на погашение займов Международного валютного фонда (МВФ) — 22,826 млрд грн.

Объем платежей по обслуживанию госдолга на 2013 год прогнозируется в объеме 34,967 млрд грн.

Наибольший удельный вес в обслуживании государственного внутреннего долга в течение 2013 будут выплаты по ОВГЗ 2012 года в сумме 6,441 млрд грн, ОВГЗ 2009 года в сумме 4,065 млрд грн, и ОВГЗ 2011 года в сумме 3,503 млрд грн.

В обслуживании государственного внешнего долга в отчетном периоде наибольший удельный вес будут иметь расходы по займам МВФ в сумме 1,608 млрд грн и облигаций внешнего госзайма года в сумме 3,507 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, сумма государственного и гарантированного долга Украины за январь 2013 года выросла на 2,3% - до 65,989 млрд долларов США.

В гривневом эквиваленте долг увеличился в январе на 11,94 млрд грн – до 527,452 млрд грн.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.