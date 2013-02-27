Межбанк в среду закрылся котировками 8,1445/8,1485 грн/долл.

В среду, 27 февраля, на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1435/8,1475, к 12:00 сузился спрэд –8,1440/8,1470. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,1445/8,1485 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2663/0,2667, к закрытию цены поднялись до 0,2665/0,2669. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался на уровне 30,5300 (-0,0500).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3045/1,3120. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6590/10,6660, к 12:00 цены понизились – 10,6575/10,6655. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх – 10,6730/10,6820.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 26 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1390/8,1440, к 12:00 цены поднялись до 8,1445/8,1475. К закрытию торгов ценовые уровни понизились – 8,1430/8,1460 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6310/10,6395, к 12:00 цены ушли вверх – 10,6765/10,6840. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 10,6595/10,6675.