«Укргазбанк» отсудил 171 млн грн у проблемного должника
Государственный «Укргазбанк» получил 171 млн грн за счет реализации недвижимого имущества должника, сообщает прокуратура Оболонского района г. Киева.
Согласно сообщению, хозяйственный суд удовлетворил иск прокуратуры Оболонского района г. Киева и взыскал с компании «Русь-95» в пользу «Укргазбанка» 171 млн грн за счет реализации недвижимого имущества компании «Русь-95». Данная недвижимость представляет собой почти два десятка помещений в г.Киеве и Киевской области общей площадью около 6 тыс. кв. м, ранее переданная судом в собственность компании «Русь-95» за долги от компании «Святослав», являлась обеспечением выполнения обязательств по кредиту на 103 млн грн, полученному в «Укргазбанке». Поскольку кредитные обязательства перед банком не были выполнены, суд в соответствии с действующим законодательством принял решение об обращении взыскания на имущество должника для возмещения задолженности по кредиту и процентам. Способом реализации имущества были определены публичные торги.
Справка УНИАН. «Укргазбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших банков Украины.
На 1 января 2013 года активы банка составили 21,0 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 8,68 млрд грн, обязательства – 17,18 млрд грн, средства клиентов — 7,02 млрд грн, собственный капитал – 3,81 млрд грн, уставный капитал – 10 млрд грн.
В 2012 году банк получил прибыль в размере 1,1 млрд грн.
93% акций банка находятся в собственности государства в лице Министерства финансов Украины.