Госфининспекция в январе возместила более 124 млн грн финансовых потерь государства

Государственная финансовая инспекция, созданная на базе Главного контрольно-ревизионного управления Украины, в январе 2013 года провела проверки 538 предприятий, учреждений и организаций, обеспечив возмещение государственных потерь финансовых и материальных ресурсов в объеме 124,5 млн грн. Об этом говорится в сообщении ведомства, переданном УНИАН.

При этом общий объем финансовых нарушений, зафиксированный сотрудниками Госфининспекции, составляет 341,5 млн грн.

Согласно сообщению, контрольно-ревизионные мероприятия в целом продемонстрировали улучшение финансово-бюджетной дисциплины на предприятиях. «Уменьшился не только объем финансовых нарушений, но и удельный вес предприятий, учреждений и организаций, допустивших нарушения», - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году органы Госфининспекциии Украины провели проверки 8,1 тыс. предприятий, учреждений и организаций, обеспечив возмещение потерь государственных ресурсов на сумму 1,9 млрд грн.