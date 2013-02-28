Moody's сохранил прогнозы по рейтингам большинства стран еврозоны на уровне "негативный"
Международное рейтинговое агентство Moodys сохранило прогноз по рейтингам большинства страны еврозоны на уровне негативный.
Аналитики Moodys отмечают, что долговой рынок еврозоны остается уязвимым к потрясениям, влияющим на снижение доверия инвесторов, так как перспективы экономического роста в регионе остаются слабыми, а успех реформ ограничен.
В то же время в последние месяцы Moody's отмечает некоторое ослабление напряженности на рынке на фоне снижения премий за риск и увеличения готовности инвесторов вкладывать средства в долговые инструменты, выпущенные периферийными странами еврозоны и другими заемщиками, передает РИА "Новости" со ссылкой на релиз агентства.
"Несмотря на то, что начатая ЕЦБ программа по выкупу облигаций некоторых стран еврозоны с рынка успешно предотвратила существенный рост доходности, вероятность возникновения дальнейших рисков, например для держателей греческих и кипрских бондов, остается и продолжает негативно влиять на суверенные рейтинги", - говорится в сообщении.
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