Новым министром финансов США назначен Джейкоб Лью

Сенат США в среду, 27 февраля, утвердил Джейкоба Лью в качестве нового министра финансов, сообщает Associated Press.

За его кандидатуру проголосовал 71 сенатор, против – 26 членов верхней палаты конгресса.

57-летний Лью до последнего времени возглавлял администрацию Барака Обамы, а до этого руководил бюджетным управлением Белого дома.

Прежний глава минфина - Тимоти Гайтнер - покинул свой пост по семейным обстоятельствам, передает ИТАР-ТАСС.

Выступая на недавних слушаниях в сенатском финансовом комитете по утверждению своей кандидатуры, Лью призвал законодателей достичь консенсуса, чтобы избежать подобного развития событий. Он предупредил, что сокращение правительственных расходов на 85 млрд долларов причинит серьезный урон восстановлению национальной экономики и поставит под угрозу "слишком много рабочих мест и предприятий". В то же время Лью высказался против идеи снижения налога на прибыль предприятий с нынешних 35 до 25%. При этом налоговую реформу как таковую он назвал в числе своих приоритетов. Лью также подчеркнул стремление поддерживать "сильный доллар".

Лью родился 29 августа 1955 года в нью-йоркском районе Квинс в семье адвоката и торговца антикварными книгами, который в детстве переехал в США из Польши. Исповедует ортодоксальный иудаизм.

Говоря о деловых качествах Лью, президент США назвал его не ищущим внимания общественности и прессы профессионалом.

Обама как-то пошутил, что всерьез подумывал об отказе от решения выдвинуть кандидатуру Лью на пост главы минфина, когда увидел его округлую и совершенно неразборчивую подпись, ставшую предметом шуток американской прессы. Именно она должна будет украшать денежные купюры в США. "Джек меня заверил в том, что, если его утвердят в качестве министра финансов, то он постарается сделать поддающейся прочтению хотя бы одну букву, чтобы не обесценивать нашу валюту", - добавил Обама.