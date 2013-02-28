Обама предупреждает: секвестр бюджета США несет риск для мировой экономики

Принудительное сокращение бюджетных расходов замедлит рост экономики США, как минимум, на 0,6% и нанесет по ней "сильный удар", отголоски которого будут ощущаться во всем мире. С таким предупреждением выступил в среду, 27 февраля, вечером президент Барак Обама на встрече с членами Делового совета - одного из крупнейших объединений американского бизнеса.

"Это не будет падением с "финансового обрыва", но экономика покатится под откос", - сказал он по поводу нависшей над США угрозы секвестра. Автоматическое сокращение расходных статей федерального бюджета на общую сумму 85 млрд долларов начнется, если до 1 марта администрация Обамы и республиканская оппозиция в Конгрессе не придут к компромиссу. Пока между ними сохраняются серьезные разногласия по вопросу о том, какие программы и в каком объеме следует урезать в целях борьбы с бюджетным дефицитом, передает ИТАР-ТАСС.

Договориться в оставшееся время, судя по всему, будет уже невозможно. "Я давно уже не видел, чтобы что-то делалось в Вашингтоне всего за два дня", - признал президент. Да и сам он запланировал встречу по этой проблеме с лидерами Конгресса лишь на 1 марта. "Единственная хорошая новость заключается в том, что общественность начинает обращать на это внимание", - сказал он, призвав деловые круги надавить на республиканцев.

Обама отметил, что в первую неделю или даже месяц, возможно, никто не заметит последствий секвестра. Однако принудительное сокращение бюджетных расходов коснется не только всех федеральных министерств и ведомств - от Пентагона до Парковой службы, но и негативно отразится на частном бизнесе. Это приведет к росту безработицы и замедлит экономический рост в Соединенных Штатах. "Это также ослабит глобальную экономику", - предупредил глава американской администрации.

Правительство США уже разработало экстренные планы на случай секвестра, которые предусматривают сокращение большинства федеральных программ и частичное сворачивание работы государственных ведомств. Угроза секвестра была специально создана Белым домом и Конгрессом в 2011 году, чтобы у обеих ветвей власти появился мощный стимул для наведения порядка в национальных финансах. Однако в прошлом году они так и не сумели прийти к окончательному компромиссу по бюджету и налогам. В результате падение страны с "финансового обрыва" было предотвращено в самый последний момент лишь на основе временной договоренности, срок действия которой истекает в первый день весны.

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