Миндоходов разъяснило принцип получения налоговой скидки

Справка о доходах физических лиц, необходимая при подаче заявления на получение налоговой льготы, может быть заполнена налоговым агентом, ответственным за расчет, удержание и перечисление налогов на доходы физлиц, в свободной форме, но с указанием обязательных данных, говорится в разъяснении Министерства доходов и сборов, переданном УНИАН.

В числе обязательных данных – общая информация о физлице (ФИО, регистрационный номер учетной карты), сумма насчитанного налогооблагаемого дохода (помесячно и общей суммой), размер и сумма налоговой льготы, сумма насчитанного и удержанного единого социального взноса, сумма насчитанного и удержанного налога на доходы физлиц.

«Основание для начисления налоговой льготы с указанием конкретной суммы отображаются налогоплательщиком в годовой налоговой декларации, которая подается до 31 декабря следующего за отчетным периода», - сказано в разъяснении.

Как сообщал УНИАН, право на налоговую льготу сохраняется в течение года и на следующий год не распространяется. Льгота (скидка) предоставляется на объем налога с доходов физических лиц, которым облагается зарплата налогоплательщика.