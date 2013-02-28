Торги на межбанке открылись ростом доллара и евро

В четверг, 28 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся повышением котировок – 8,1450/8,1495 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2668/0,2672, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,7050/10,7125. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3137/1,3139 (среда — 1,3085/1,3087).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в среду, 27 февраля, на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1435/8,1475, к 12:00 сузился спрэд –8,1440/8,1470. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,1445/8,1485 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6590/10,6660, к 12:00 цены понизились – 10,6575/10,6655. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх – 10,6730/10,6820.