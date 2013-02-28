Всего за месяц на финансовых нарушениях поймали 1,7 тыс. чиновников

В январе 2013 года почти 1,7 тысячи чиновников по всей Украине были привлечены к административной ответственности за финансовые нарушения, выявленные во время проверок, проведенных Государственной финансовой инспекцией, созданной на базе Главного контрольно-ревизионного управления Украины. Об этом сказано в сообщении ведомства, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, общая сумма наложенных за финансовые нарушения штрафов составляет порядка полумиллиона гривен.

«К дисциплинарной ответственности привлечены 337 чиновников, к материальной – 108. Уволены с занимаемых должностей 24 человека. В правоохранительные органы переданы материалы 149 ревизионных дел, на основании которых начаты 252 досудебных расследования», - сказано в сообщении Госфининспекции.

Также сообщается, что в январе органы Госфининспекции подали в суд 67 исков на общую сумму 41,9 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Государственная финансовая инспекция, созданная на базе Главного контрольно-ревизионного управления Украины, в январе 2013 года провела проверки 538 предприятий, учреждений и организаций, обеспечив возмещение государственных потерь финансовых и материальных ресурсов в объеме 124,5 млн грн.

В 2012 году органы Госфининспекциии Украины провели проверки 8,1 тыс. предприятий, учреждений и организаций, обеспечив возмещение потерь госресурсов на сумму 1,9 млрд грн.