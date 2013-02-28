Правительство решило создать Украинский банк развития

27 февраля на расширенном заседании Кабинет министров Украины принял решение о создании Украинского банка развития, сообщила пресс-служба Кабмина со ссылкой на главу Госагентства по инвестициям и управлению нацпроектами Владислава Каськива.

По словам В.Каськива, созданный банк с использованием прозрачных банковских процедур будет администрировать расходы, которые ранее неэффективно распределялись между разными министерствами и ведомствами. Создание такого института является ключевым элементом инвестиционной реформы, представленной 6 апреля 2011 года при участии Президента Украины, и может радикально улучшить инвестиционную привлекательность нашей страны.

«Вчера международные инвесторы услышали от Президента Украины важную для них информацию – Национальные проекты будут осуществляться при совместном финансовом участии государства и частных инвесторов», - сказал В.Каськив.

Как сообщал УНИАН, 10 января премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с ведущими экспертами-экономистами поддержал идею создания в Украине банка реконструкции и развития, а также государственного агентства по поддержке экспортно- ориентированных отраслей в 2013 году.