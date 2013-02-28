Количество зарегистрированных иностранцев-налогоплательщиков выросло до 50 тыс. человек

В 2012 году количество иностранцев, зарегистрировавшихся в Украине как физические лица-налогоплательщики, выросло на 2,7% - до 50 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства доходов и сборов.

«В 2011 году для получения доходов зарегистрировались плательщиками налогов 48,7 тыс. иностранцев. В 2012 году их количество достигло 50 тыс. человек», - сказано в сообщении.

При этом пресс-служба отметила, что только в январе 2013 года почти 3 тысячи иностранцев зарегистрировались в Украине как физические лица - налогоплательщики.

По мнению аналитиков министерства, рост числа иностранцев, желающих платить налоги в Украине, связан с ранее принятыми мерами по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и развития налогового сервиса.

В частности, в конце прошлого года упрощена процедура регистрации налогоплательщиков - подать соответствующее заявление можно в любую инспекцию, независимо от места жительства или временного пребывания.

«Сокращены сроки регистрации, выдачи учетных карточек и справок об изменении регистрационного номера с 10 до 5 дней и т.п.», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, объем налога на доходы физических лиц в 2012 году составил 68 млрд грн, что на 8 млрд грн (на 13%) больше показателя 2011 года.

С 1 января в Украине стартовала кампания по декларированию доходов физических лиц. Объем налога на доходы физических лиц, который предполагается собрать в рамках выполнения государственного бюджета на 2013 год, составляет 78 млрд грн.

По данным Миндоходов, на 1 февраля 2013 года в Государственный реестр физических лиц - налогоплательщиков внесено 44,55 млн человек. Из них в текущем году зарегистрировались 41,8 тыс.