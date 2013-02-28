Erste Group планирует завершить продажу своей «дочки» в Украине в конце II квартала

Erste Group планирует завершить сделку по продаже своей украинской дочерней компании – АО «Эрсте Банк» в конце второго квартала 2013 года, говорится в сообщении группы, переданном агентству УНИАН.

«Из-за растущей экономической и политической неопределенности в Украине и в связи со стратегическим решением о выходе с украинского рынка Erste Group в декабре 2012 года подписала соглашение о продаже АО «Эрсте Банк» владельцам ПАО «Фидобанк». Формальное утверждение транзакции регуляторными органами в Австрии и Украине и, соответственно, закрытие транзакции ожидаются в конце второго квартала 2013 года», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в середине февраля 2013 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал разрешение физическому лицу на приобретение контрольного пакета акций «Эрсте Банка».

В декабре 2012 года Erste Group и собственник «Фидобанка» (Киев) Александр Адарич заключили договор о продаже украинского «Эрсте Банка» за 83 млн долл. Планируется, что «Эрсте Банк» в Украине остается частью Erste Group и будет работать под своим действующим брендом до закрытия сделки, запланированного в течение 6 месяцев, а после произойдет изменение бренда и слияние бизнеса с «Фидобанком».

По словам А.Адарича, покупка «Эрсте Банка» является частью стратегии «Фидобанка», в рамках которой планируется создать к 2017 году банковский холдинг, который войдет в ТОП-20 банков Украины.

В январе т.г. акционеры «Эрсте Банка» включили в состав наблюдательного совета собственника «Фидобанка» Александра Адарича.

Справка УНИАН. «Эрсте Банк» (Киев) работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупных банков Украины.

По данным отчетности, на 1 января 2013 года активы банка составили 8,03 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 3,59 млрд грн, обязательства - 6,62 млрд грн, средства клиентов - 2,91 млрд грн, собственный капитал - 1,41 млрд грн, уставный капитал — 1,38 млрд грн.

В 2012 году банк получил убыток в размере 466,4 млн грн.