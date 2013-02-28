Межбанк в четверг закрылся котировками 8,1445/8,1465 грн/долл.

В четверг, 28 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1450/8,1495, к 12:00 цены снизились до 8,1445/8,1475. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,1445/8,1465 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2668/72, к 12:00 цены понизились до 0,2667/71. К закрытию цены достигли уровня 0,2665/69. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,5550 (+0.0250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3095/1,3160. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,7050/10,7125, к 12:00 цены ушли вниз 10,6850/10,6930. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,6810/10,6880.

Как сообщал УНИАН, в среду, 27 февраля, на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1435/8,1475, к 12:00 сузился спрэд -8,1440/8,1470. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,1445/8,1485 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6590/10,6660, к 12:00 цены понизились - 10,6575/10,6655. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх - 10,6730/10,6820.