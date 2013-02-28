Госфининспекция с начала года упредила растраты в сфере госзакупок на 243 млн грн

Государственная финансовая инспекция Украины, созданная на базе Главного контрольно-ревизионного управления, по результатам оперативного мониторинга рисковых государственных закупок упредила излишние растраты 243 млн грн, говорится в сообщении ведомства, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, в результате проверок отменены торги на сумму 88,5 млн грн и разорваны договора на сумму 154,1 млн грн. Больше всего растрат – 107,3 млн грн - упреждено в Донецкой области. Существенными также оказались суммы упрежденных растрат в Луганской области (33 млн грн), Кировоградской (27,3 млн грн), Черкасской (23,9 млн грн), Волынской (12,7 млн грн), Черниговской (9 млн грн), Тернопольской (8,1 млн грн), Ивано-Франковской (6,8 млн грн), Львовской (5,5 млн грн) и Сумской (5,3 млн грн) областях.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году территориальные органы Госфининспекции предупредили растраты в сфере государственных закупок в объеме 1,7 млрд грн. В частности, объем отмененных торгов составил 956,2 млн грн, разорванных договоров - 704,3 млн грн.

В январе 2013 года Госфининспекция провела проверки 538 предприятий, учреждений и организаций, обеспечив возмещение государственных потерь финансовых и материальных ресурсов в объеме 124,5 млн грн.