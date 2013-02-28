Deloitte считает несовершенным проект закона о трансфертном ценообразовании

Аудиторская компания Deloitte считает несовершенным и заслуживающим доработки проект закона о трансфертном ценообразовании, который Министерство доходов и сборов называет революционным в части оформления отношений экспортеров и импортеров со связанными лицами и борьбы с вывозом капитала в оффшорные зоны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили эксперты аудиторской компании Deloitte во время обсуждения положений законопроекта в Украинском союзе промышленников и предпринимателей.

По мнению аналитиков компании, сама по себе идея урегулирования вопросов трансфертного ценообразования целиком оправдана мировой практикой. В свою очередь налогообложение операций со связанными лицами является во многих странах одним из основных источников пополнения бюджета, поскольку предусматривает принцип налогообложения прибыли там, где производится добавочная стоимость.

«И если в Украине законопроект о трансфертном ценообразовании будет принят, он наверняка будет работать в рамках международных стандартов и принципов», - выразил уверенность старший аналитик Deloitte по вопросам налогообложения Дмитрий Литвин.

Вместе с тем, в законопроекте, по словам Д.Литвина и его коллег, есть ряд упущений, которые уже сейчас вызывают вопросы со стороны бизнеса. В частности, момент ценообразования предполагает изучение некоей сравнительной базы цен экспортеров и импортеров, работающих на конкретном рынке – как со связанными лицами, так и напрямую с конечными потребителями товаров и услуг. В Украине такой централизованной базы пока нет. Кроме того, непонятно, будет ли применяться норма об установлении Кабинетом министров индикативных цен на значительную номенклатуру экспортных и импортных товаров вплоть до 2018 года. «Если эта норма будет принята, с одной стороны, у экспортеров и импортеров будет четкий ценовой ориентир – цены от Кабмина - и возможность их изменить не более чем на 5%. Но с другой стороны: о каком ценообразовании, как таковом, мы сможем говорить, если все будет решаться в Кабмине?», - задались вопросом эксперты.

Кроме того, они назвали весьма спорной прописанную в законопроекте норму о необходимости подачи годовой отчетности и приложении к ней копий первичных документов по сделкам. По словам экспертов Deloitte, целесообразнее отчитываться за период в 2-3 года и не предоставлять первичных документов по сделкам, поскольку такой перечень документов только добавит объемности окончательному отчету, а ошибки в отчетности, даже допущенные по неосторожности, повлекут значительные штрафы, уже прописанные в законопроекте.

Как сообщал УНИАН, в середине января Кабинет министров Украины на своем заседании в среду, 16 января, одобрил законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс в части контроля за трансфертным ценообразованием. Законопроект был разработан Государственной налоговой службой совместно с аудиторской компанией PriceWaterhouseCoopers с учетом лучшего международного опыта в этой сфере. Документ был публично представлен в декабре 2012 года представителям крупного бизнеса, а также национальным и иностранным инвесторам. Затем в течение месяца он активно обсуждался в деловых кругах. Как утверждают в Миндоходов, все пожелания налогоплательщиков, не противоречащие интересам государства, были учтены в финальной версии законопроекта.

Принятие законопроекта, по подсчетам налоговиков, может дополнительно принести в бюджет порядка 20 млрд грн налогов с доходов компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность с использованием связанных лиц и оффшорных схем.

Согласно законопроекту, контроль за трансфертным ценообразованием будет осуществляться лишь в случаях, если объем операций налогоплательщика с контрагентом превышает 50 млн грн. Более того, Миндоходов заявил о возможности вести удаленный анализ корпоративной информации – без вмешательства в деятельность бизнеса.