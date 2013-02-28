Украинцы в 2012 году купили в Польше товаров на 1,1 млрд долл.

Варшава. Украинские граждане в 2012 году купили в Польше товаров на более чем 1,1 млрд долл., что примерно на 20% больше показателя предыдущего года и составляет пятую часть официального польского экспорта в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным исследования Главного управления статистики Польши (GUS), темп роста частных покупок украинцев в прошлом году оказался ниже, чем в 2011 году, когда их объем вырос почти на 40%.

В четвертом квартале прошлого года украинцы купили в польских магазинах товаров на более чем 320 млн долл., что на 6% больше показателя третьего квартала, но на 4% меньше, чем годом ранее.

Украинцы традиционно чаще всего покупали в Польше домашнюю технику, строительные материалы и запчасти к автомобилям, а их средние декларируемые расходы на покупки составили менее 200 долл.

В то же время польские граждане в прошлом году купили в Украине товаров примерно на 90 млн долл., что на 10% меньше показателя предыдущего года и составляет около 3% официального импорта товаров из Украины в Польшу.

Поляки, которые в среднем в 4-м квартале 2012 года тратили в Украине около 70 долл., покупали главным образом автомобильное топливо, алкоголь и кондитерские изделия.

Граждане всех граничащих с Польшей на востоке стран в прошлом году купили в польских магазинах товаров на около 2,1 млрд долл., что более чем на четверть больше показателя предыдущего года.

GUS, которое оценивает расходы иностранцев и поляков на базе анонимных анкет, заполняемых в пунктах пропуска на наземной границе, отмечает, что более 80% иностранцев, приезжающих в Польшу, декларируют цель поездки - покупки.

По данным управления, почти 50% иностранцев ездят в Польшу несколько раз в месяц, а более 40% - несколько раз в неделю.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году украинцы купили в Польше товаров на около 700 млн долл. (по текущему курсу 1USD=3,1 PLN), что на 10% больше показателей 2009 года, который стал первым полным годом, когда GUS начало исследовать расходы поляков и иностранцев, пересекающих восточную границу Польши.

По данным экспертов, большинство покупаемых украинцами товаров в польских магазинах перепродаются в Украине.

Справка УНИАН. Украина является крупнейшим непосредственным соседом входящей в Евросоюз Польши, на которую также приходится самый большой участок внешней восточной границы ЕС. В прошлом году пассажиропоток на польско-украинской границе вырос более чем на 8% - до 15 млн пересечений, что составило 40% всего пассажиропотока.

При этом 12,4 млн раз общую границу пересекли граждане Украины (+17%).