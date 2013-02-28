Акционеры банка «Киевская Русь» назначили новый набсовет

Акционеры банка «Киевская Русь», входящего в группу крупных финансовых учреждений, назначили новый состав наблюдательного совета банка. Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, по решению акционеров банка, принятом на общем собрании, в состав наблюдательного совета вошли: Валерий Ворона, Михаил Гойхман, Ольга Непочатова и Василий Пасичник, вместо уволенных Марины Гаджи, Юрия Плотникова и Николая Орлова.

Александр Черевко переизбран на пост главы наблюдательного совета банка на следующий срок (3 года).

Тем же решением акционеры банка назначили новый состав ревизионной комиссии.

Справка УНИАН. Банк «Киевская Русь» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1996 года и входит в группу крупных банков Украины.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 5,59 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 3,93 млрд грн, обязательства - 5,09 млрд грн, средства клиентов - 4,13 млрд грн, собственный капитал - 500,46 млн грн, уставный капитал - 416,08 млн грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 197 тыс. грн.

Согласно информации на официальном сайте банка, его основным владельцем является бизнесмен Виктор Братко, владеющий акциями банка непосредственно (46%) и через инвестиционную группу «Базус».