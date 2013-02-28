Фонд Блейзера: для покрытия дефицита платежного баланса Украины нужно еще 12-38 млрд долл.

Потребность в дополнительном финансировании дефицита платежного баланса Украины растет, и по итогам 2013 года составит от 12 до 38 млрд долл., сообщил в четверг журналистам исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Усенко в рамках круглого стола «Финансовая стабильность и финансовые потребности Украины в 2013 году».

Как передает корреспондент УНИАН, Международный фонд Блейзера прогнозирует три возможных сценария развития событий в текущем году.

По базовому сценарию, аналитики фонда прогнозируют стабильность на мировых финансовых рынках в первой половине 2013 года, возможность рефинансирования старых долгов (50% долгов украинского банковского сектора и 100% долгов корпораций). При этом сценарии дефицит счета текущих операций составит около 10 млрд долл., приток инвестиций сохранится на уровне 4 млрд долл., население купит не более 8 млрд долл. валюты и потребность в финансировании будет на уровне 27 млрд долл. (при золотовалютных резервах НБУ в 24,5 млрд долл.).

Реализация оптимистичного сценария, по оценкам аналитиков фонда, возможна при плодотворной работе по каждому направлению. Поскольку банковский сектор уже рефинансировал существенную часть долгов, при таком сценарии рефинансирование банков может достигнуть 70%. Небанковский сектор сможет не только рефинансировать предыдущие долги, но и привлечь новые заимствования, и рефинансирование достигнет 120%. При таком сценарии дефицит счета текущих операций составит 11 млрд долл., приток иностранных инвестиций - около 5 млрд долл., покупка валюты населением – около 5 млрд долл. и потребность в финансировании будет на уровне 12 млрд долл.

Также существует незначительная вероятность реализации пессимистичного сценария, при котором рефинансирование внешних долгов будет ниже уровня 2012 года (40% в банковском секторе и 80% - в корпоративном), дефицит счета текущих операций может достигнуть уровня 8 млрд долл., приток иностранных инвестиций составит не более 3 млрд долл., население купит около 10 млрд долл. валюты и потребности в финансировании достигнут 37-38 млрд долл.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Национального банка Украины, дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года, по сравнению с 2011 годом, увеличился в 1,7 раза – до 4,174 млрд долл.

Дефицит текущего счета за 2012 год вырос на 40,6% – до 14,407 млрд долл., а профицит счета операций с капиталом и финансовых операций увеличился на 31,4% – до 10,233 млрд долл.

Объем прямых инвестиций (сальдо) остался приблизительно на уровне 2011 года – 7,045 млрд долл. (+30 млн долл.).