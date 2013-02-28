Список польских богачей снова возглавил бизнесмен Ян Кульчик - Forbes

Варшава. Рейтинг самых богатых граждан Польши, подготовленный журналом Forbes, в очередной раз возглавил бизнесмен Ян Кульчик с состоянием почти в 3,6 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, по оценке польской редакции Forbes, состояние 62-летнего Я.Кульчика, который с 2010 года занимается добычей углеводородов в Украине, по итогам прошлого года увеличилось почти на четверть.

Я.Кульчик также занимается реализацией инфраструктурных и энергетических проектов, однако самым ценным его активом являются акции компании SABMiller, производящей пиво под брендами Grolsch, Pilsner Urquell, Tyskie и Lech, стоимостью около 2,3 млрд долл.

Активы контролируемой им публичной компании Kulczyk Oil Ventures в Украине на конец сентября прошлого года оценивались в более 120 млн долл.

В пятерку самых богатых жителей Польши также вошли еще два предприниматели, которые ведут бизнес в Украине: занявший третье место в рейтинге Михаил Соловов, владеющий, среди прочих, компаниями Echo Investment, Barlinek i Rovese (бывший Cersanit) и Лешек Чарнецкий, который владеет в Украине Idea Bank.

Forbes оценил их состояние в 1,9 и 1,4 млрд долл., соответственно.

Все сто самых богатых поляков за год увеличили свое состояние на более, чем 15% - до 30,5 млрд долл.

Для сравнения, активы самого богатого гражданина Украины 46-летнего Рината Ахметова, по данным ежедневно обновляемого рейтинга агентства Bloomberg, на 27 февраля оценивались в сумму более 21 млрд долл.

Самым богатым в мире признан мексиканский телекоммуникационный магнат Карлос Слим (71 млрд долл.).

Справка УНИАН. По данным МВФ, в прошлом году по уровню номинального ВВП Польша заняла 26 место в мире с 470 млрд долл., в то время, как Украина - 52 место с 180 млрд долл.