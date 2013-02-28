Фонд гарантирования продолжит выплаты вкладчикам «Эрде Банка»
Фонд гарантирования вкладов физических лиц продолжит выплаты вкладчикам «Эрде Банка» на основании индивидуальных обращений, сообщает фонд на официальном сайте.
Согласно сообщению, выплаты вкладчикам ликвидируемого «Эрде Банка», которые не обратились в банк – агент фонда с 15 января по 22 февраля 2013 года, будут осуществляться по результатам рассмотрения индивидуальных обращений таких вкладчиков в фонд.
Как сообщал УНИАН, банк «Хрещатик» с 23 февраля прекратил выплаты вкладчикам проблемного «Эрде Банка» в соответствии с договором об осуществлении выплат. Национальный банк Украины принял решение об отзыве лицензии и ликвидации проблемного «Эрде Банка» 10 января.
Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.
На 1 февраля 2013 года участниками фонда являлись 173 банка.