Сегодня Янукович даст итоговую пресс-конференцию. «Свобода» и «Батькивщина» проводят пикет
08:40, 01 марта 2013Финансы
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В пятницу, 1 марта, состоится итоговая пресс-конференция Президента Украины Виктора Януковича.
Пресс-конференция начнется в 11:30. Мероприятие состоится в Национальном центре делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» (г. Киев, ул. Крещатик, 2).
Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире Национальной телекомпании Украины.
Между тем, 10:30 Всеукраинское объединение «Свобода» и ВО «Батькивщина» начнут пикет «Украинского дома».
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