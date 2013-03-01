Сегодня Янукович даст итоговую пресс-конференцию. «Свобода» и «Батькивщина» проводят пикет

В пятницу, 1 марта, состоится итоговая пресс-конференция Президента Украины Виктора Януковича.

Пресс-конференция начнется в 11:30. Мероприятие состоится в Национальном центре делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» (г. Киев, ул. Крещатик, 2).

Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире Национальной телекомпании Украины.

Между тем, 10:30 Всеукраинское объединение «Свобода» и ВО «Батькивщина» начнут пикет «Украинского дома».