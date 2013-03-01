Азия впервые обошла Америку по числу супербогачей. На третьем месте - Европа

Во всем мире сейчас насчитывается 1453 миллиардера. Совокупный размер их состояния за минувший год заметно увеличился и достигает 5,5 трлн долларов. Об этом свидетельствуют опубликованные 1 марта результаты исследования, проведенного китайским журналом "Хужунь" /аналог "Форбса"/.

По его данным, больше всего супербогачей - 608 человек - зафиксировано в Азии. По этому показателю данный регион впервые обошел Северную Америку, где проживает 440 миллиардеров. В Европе - 324, передает ИТАР-ТАСС.

Самым богатым человеком на планете назван мексиканский телекоммуникационный магнат Карлос Слим с личным состоянием 66 млрд долларов. На втором месте - американский инвестор Уоррен Баффет /58 млрд/. Следом идут испанец Амансио Ортега /55 млрд/, владеющий сетью магазинов одежды марки Zara, и выпавший из тройки основатель "Майкрософт" Билл Гейтс /54 млрд/.

В десятку лидеров попал богатейший человек Азии 85-летний гонконгский магнат Ли Ка-шин, занявший седьмую позицию в списке. В его "кармане" - 32 млрд долларов.

В материковом Китае самым состоятельным бизнесменом с показателем 13 млрд долларов остается Цзун Цинхоу - владелец компании по выпуску прохладительных напитков "Вахаха".

В целом в КНР "армия" миллиардеров достигла 317 человек, уступая только США /409 человек/. На третьем месте - Россия, где число супербогачей, по версии журнала, составляет 88 человек, а их совокупное состояние - 368 млрд долларов.

Если брать отдельно взятые города, то Москва названа "мировой столицей" миллиардеров. В российской столице таковых насчитывается 76 человек, утверждают авторы исследования. На вторую и третью позиции они поставили соответственно Нью-Йорк /70/ и Гонконг /54/, за которыми следуют Пекин и Лондон. Большинство имен в списке богачей, особенно представителей Азии, так или иначе связаны с сектором недвижимости.

В то же время авторы доклада взялись предположить, что реальное число миллиардеров на планете может доходить до 4 тыс человек. Поскольку существует категория "подпольных" супербогачей, которые стремятся не афишировать себя и свой капитал.