В январе депозиты населения в гривне выросли на 6 млрд грн - эксперты

В январе текущего года депозиты населения в гривне выросли на 6 млрд грн, и спрос населения на вклады в национальной валюте продолжает расти, сообщили УНИАН в пресс-службе «Эрсте Банка».

Согласно сообщению, по оценкам экспертов банка, в январе 2013 года вклады населения в национальной валюте выросли на 6 млрд грн, в то время как валютные вклады - на 308,3 млн долл. Объем наличных средств физических лиц сократился на 2,6% - до 198 млрд грн. Чистый спрос населения на валюту незначительно снизился до 200 млн долл. по сравнению с показателем в декабре (210 млн долл.).

«На фоне позитивной динамики роста депозитов, уменьшения интереса населения к иностранной валюте и ее накопления вне банков, уровень банковской ликвидности уже два месяца подряд не опускается ниже 25 млрд грн. Высокие остатки на корсчетах способствовали снижению ставок: ставка овернайт колеблется в пределах 1-2%, месячная ставка – на уровне 7-8%», - цитирует пресс-служба экспертов банка.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального банка Украины, объем средств физических лиц в банках в 2012 году вырос на более чем 51 млрд грн, что свидетельствует о возобновлении доверия к банкам и предпосылках для снижения ставок по кредитованию экономики.