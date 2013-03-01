Межбанк в пятницу открылся котировками 8,1440/8,1480 грн/долл.

В пятницу, 1 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 8,1440/8,1480 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2660/64, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6620/10,6690. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3093/95 (четверг — 1,3137/39).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 28 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1450/8,1495, к 12:00 цены снизились до 8,1445/8,1475. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,1445/8,1465 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,7050/10,7125, к 12:00 цены ушли вниз 10,6850/10,6930. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,6810/10,6880.