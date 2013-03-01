Госдолг Беларуси в январе увеличился до 15,3 млрд долл.

Минск. Государственный долг Беларуси с начала года увеличился на 3 трлн рублей (347,6 млн долл.), или на 2,4%, и на 1 февраля 2013 года составил 131,8 трлн рублей (15,3 млрд долл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов Беларуси.

«Увеличение государственного долга в 2013 году обусловлено ростом как внутреннего, так и внешнего госдолга», - отметили в Минфине Беларуси.

Так, внешний госдолг Беларуси увеличился с начала 2013 года на 246,7 млн долл. (с учетом курсовых разниц) – до 12,3 млрд долл.

В январе 2013 года привлечено 449 млн долл. (в том числе четвертый транш кредита АКФ ЕврАзЭС в размере 440 млн долл.) и осуществлено плановое погашение внешнего государственного долга на сумму 198,9 млн долл. (в том числе выполнение обязательств перед МВФ по кредиту стэнд-бай – 183,6 млн долл.).

Внутренний госдолг на 1 февраля 2013 года составил 26 трлн рублей (3 млрд долл.), увеличившись с начала года на 0,2 трлн рублей (23,2 млн долл.).

По данным Минфина, увеличение внутреннего госдолга в 2013 году обусловлено размещением государственных облигаций для физических лиц и ростом курса доллара США.

Как сообщал УНИАН, госдолг Беларуси в 2012 году вырос на 10,6% - до 15 млрд долл.