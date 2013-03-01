С начала года 5 тысяч киевлян задекларировали 827 млн грн доходов

С начала декларационной кампании, стартовавшей с 1 января 2013 года, пять тысяч киевлян задекларировали 827 млн грн доходов, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины в Киеве со ссылкой на главу ведомства Ирину Носачеву.

Согласно сообщению, объем предоставленной налоговой скидки составил 8 млн грн.

В сообщении также сказано, что из тех, кто уже задекларировал доходы – 48 миллионеров, чьи доходы в общем составили 265 млн грн.

«Предельный срок подачи декларации – 1 мая, но мы обращаемся к киевлянам с просьбой не медлить с подачей декларации, которую можно подать как в бумажном виде – в Центре обслуживания налогоплательщиков, так и в электронном, воспользовавшись возможностью бесплатно получить ключ электронной цифровой подписи», - цитирует пресс-служба И.Носачеву.

Как сообщал УНИАН, с 1 января в Украине стартовала кампания по декларированию доходов, и декларации о доходах будут приниматься вплоть до 1 мая 2013 года.

Для удобства налогоплательщиков декларацию можно подать в электронном виде при наличии электронного ключа цифровой подписи и соответствующего программного обеспечения. Министерство доходов и сборов Украины, в состав которого входит Государственная налоговая служба Украины, заявило о введении усиленного режима работы консультационных служб для налогоплательщиков на время проведения декларационной кампании

При этом министр доходов и сборов Александр Клименко высказывал намерение показать пример и лично подать декларацию о доходах.

Напомним также, что на 1 июля 2012 года в органы ГНСУ декларации об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2011 году, подали 624,6 тыс. граждан Украины. Общая сумма задекларированного гражданами дохода составила 36,6 млрд грн. Возможность подавать декларации в электронном виде появилась с открытием Центра сертификации ключей электронной подписи, который начал работу в мае 2012 года.

При этом в 2012 году высказывались предположения, что кампания по всеобщему декларированию доходов может быть введена в Украине уже в 2014 году. Однако в Миндоходов не раз заявляли, что любые инициативы по введению всеобщего декларирования обязательно пройдут предварительное обсуждение с участием общественности и экспертов.